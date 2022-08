I social si scatenano contro Red Ronnie: “Il complotto alla pompa di benzina”

03 agosto 2022 a

Un video di Red Ronnie sta facendo il giro dei social. Il giornalista e conduttore televisivo ha raccontato in una diretta sul proprio canale quanto accadutogli mentre era intento a fare rifornimento alla propria auto: “Stasera, per far capire come siamo, sono andato a mettere il diesel. Ho messo dentro la carta di credito e avevo a disposizione solo una colonnina, la numero 8. La numero 8 prevede benzina e diesel. Metto dentro la carta di credito ed è tutto ok. Poi mi chiede ‘fai benzina o diesel?’ Ma che ca**o te ne frega, hai il contatore dei soldi e io metto dentro. Semplicemente vogliono associare il mio numero di carta di credito alla macchina che ho, mettendo diesel mi associano a diesel e vendono i miei dati. Capito come funziona? Siamo tutti entrati nei loro algoritmi”.

La storia ha scatenato i social network. “Il complotto alla pompa di benzina” lo ha definito qualcuno, mentre un altro aggiunge ironicamente: “O Gesù... e adesso? Non si può fare nulla? Sapranno che ho un diesel... Già lo sapevo il concessionario, la motorizzazione e il mio meccanico… Ora anche la pompa di benzina lo sa… Catastrofe”. “Gli svelo un altro "segreto": nelle pompe di benzina ci sono le TELECAMERE!!! Filmano Lui, la macchina sua, con chi viaggia e pure come se veste!” fa notare un altro utente. Ma i commenti sulla video-denuncia sono centinaia.