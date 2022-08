Controcorrente, "nessun italiano..." Giorgia Meloni disintegra il New York Times

03 agosto 2022 a

"Io penso che nessun italiano smetterà di votare Fratelli d'Italia perché lo dice il New York Times". Giorgia Meloni a "Controcorrente", su Rete4, disintegra la stampa estera e spiega alla conduttrice Veronica Gentili perché si è accesa la macchina del fango contro Fratelli d'Italia: "È imbeccata dalla sinistra italiana". Il conto alla rovescia per le elezioni del prossimo 25 settembre è partito: “Dicono che avremo un governo illiberale - ha spiegato - che esploderà l’Italia e l’Europa. Quando si fa questo racconto all’estero non si colpisce me, ma la Nazione”.

La leader di Fratelli d’Italia domina i sondaggi e la coalizione di centrodestra fa paura agli avversari. In realtà da quando si è scatenato la crisi di governo con la caduta dell'esecutivo guidato da Mario Draghi anche la stampa estera si è però scatenata contro la Meloni. Lo storico David Broder sul NYT ha parlato di un futuro buio per l’Italia in caso di vittoria di Fdi. “Perché questa attenzione nei miei confronti? Il motivo è che sono imbeccati dalla sinistra italiana - ha dichiarato la Meloni - lo trovo francamente preoccupante, anche se penso che nessun italiano smetterà di votare Fdi perché lo dice il New York Times”.