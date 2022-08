Quanti anni ha Mara Venier? Incredibile: il video a casa sul terrazzo, i fan applaudono

01 agosto 2022 a

“Accidenti ai gabbiani! Ma chi me lo fa fare?!”. Dopo la quarta trionfale stagione di “Domenica In”, Mara Venier ha smesso i panni della “signora della domenica” per indossare quelli della casalinga. L’attrice di origine veneta ama cucinare e dedicarsi alla cura della casa, compresa la magnifica terrazza con panorama mozzafiato su Roma. Non ne ha mai fatto mistero pubblicando sul suo account Instagram simpatici video in cui fa spazza, innaffia, rassetta. L’ultima clip però è un po’ particolare perché sotto il cocente sole di luglio, Mara Venier sale impavida e allegra su un tavolo e con la scopa elimina i “regalini non graditi” dei volatili.

Nella caption del filmato ha scritto: “Pulizie di fine Luglio…cacche di gabbiani che dall’alto arrivano…ma con questo caldo chi me lo fa fare ??? Visto che me lo chiedete …ho una persona che mi aiuta ovviamente….ma io non so stare ferma e adoro pulire casa ….ok!!!! Ciaone”. Mara Venier è un personaggio di spicco della televisione italiana, ha conosciuto e intervistato i grandi del cinema, dello spettacolo e della cultura, ma non ha mai perso la sua spontaneità e semplicità, caratteristiche che l’hanno resa la “zia Mara” nazionale. E a settembre tornerà alla guida del contenitore domenicale di Rai1.