Vincenzo De Luca insulta Matteo Salvini: senza barba sembra un capitone

De Luca prende di mira Matteo Salvini. E questa volta non lo fa parlando di politica ma dal punto di vista estetico. Nel mirino del presidente della Regione Campania c'è la scelta del leader leghista di tagliarsi la barba. De Luca non fa sconti e paragona Salvini a un pinguino o a un capitone.

"Porto l'onorevole Salvini nel cuore, come una reliquia, anche perché è gradevole sul piano dei rapporti umani, il problema si pone quando parla di politica - ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì - Ma al di là della politica c'è stato un episodio rilassante che ci ha colpito: s'è tagliato la barba determinando sul piano estetico un effetto pinguino, con tutta quella pappagogia. A Napoli si sarebbe detto un effetto capitone. Non so da chi prende consigli sul piano estetico, sappiamo che sul piano politico va a ruota libera".