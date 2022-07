Marco Travaglio, incidente stradale a Roma: il giornalista coinvolto nel tamponamento a Trastevere

30 luglio 2022 a

Sarebbe rimasto coinvolto anche il direttore del Fatto quotidiano, Marco Travaglio nell'incidente avvenuto oggi, sabato 30 luglio, a Roma, nel quartiere Trastevere. Secondo quanto riporta il quotidiano Leggo il giornalista era a bordo della Smart che arrivava da via dei Genovesi mentre la Bmw veniva da via della Luce: il tamponamento avrebbe fatto finire fuori strada, dritta sul marciapiede, la macchina di Travaglio travolgendo i tavolini di un ristorante. Il giornalista si sarebbe allontanato e poi, in un secondo momento, si sarebbe fatto prestare le prime cure dai soccorsi. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente, sul posto la Polizia municipale.