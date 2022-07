Giorgia contro Meloni, battaglia sui social per l'insulto della cantante

28 luglio 2022 a

Giorgia contro Giorgia. L’ennesimo attacco a Meloni arriva dalla cantante, che ieri ha pubblicato su una storia Instagram un’immagine che la ritrae con un microfono in mano ed una didascalia che è un evidente attacco nei confronti della leader di Fratelli d’Italia: “Anche io sono Giorgia, ma non rompo i co***oni a nessuno”. Il riferimento è al tormentone del 2019 scaturito da un discorso elettorale della numero uno di FdI, che in seguito ci ha scherzato molto sopra e non ha disdegnato il remix musicale: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Dicono che siamo genitore 1, genitore 2…”.

Meloni non è rimasta a guardare e ha risposto per le rime alla cantante, pubblicando a sua volta un post su Instagram: “Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l'artista siamo sicuramente diverse. Se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla”. La solita sinistra che insulta in mancanza di argomenti, anche Giorgia c’è cascata.