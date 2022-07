Boxe, Mike Tyson choc: “Macchie sul viso, morirò molto presto”

22 luglio 2022 a

È un Mike Tyson choc quello che ha parlato nel suo podcast, ‘Hotboxin with Mike Tyson’, dicendo che sente che morirà presto. L’ex campione di boxe dei pesi massimi ha usato parole molto forti parlando di se stesso: «Quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso e dico sempre che la mia data di scadenza si avvicina, molto presto».

Il 56 enne ex campione lo ha detto rivolgendosi all’ospite della puntata, il dottor Sean McFarland, terapista specializzato in problemi di dipendenza e traumi. «Moriremo tutti un giorno, naturalmente», ha aggiunto Iron Mike che ha parlato anche del tema dei soldi che non fanno la felicità. «I soldi non significano nulla per me. Averli è un falso senso di sicurezza. Credi che nulla possa succedere. Non credi che le banche potrebbero crollare, pensi di essere invincibile quando hai molti soldi, ma non è vero. Il denaro non ci rende immuni da una malattia o da un incidente».