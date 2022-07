Controcorrente, Massimo Cacciari demolisce Conte: "Perché ha fatto questo casino". La follia anti Di Maio

Giada Oricchio 18 luglio 2022 a

“Conte ha fatto un gran casino”. Il filosofo Massimo Cacciari, in collegamento con la trasmissione "Controcorrente" su Rete4, lunedì 18 luglio, sferza la vulcanica politica italiana e soprattutto Giuseppe Conte, il presidente del M5S che ha dato la stura a una scellerata crisi di governo.

L’ex sindaco di Venezia pur stimando il premier Draghi ha osservato: “Poteva tranquillamente proseguire, nessuno se ne accorgeva della crisi perché nessun italiano ha i problemi di cui stiamo discutendo”.

Anche secondo @MCacciari44 le priorità degli sono la crisi energetica e l'inflazione non la crisi di governo: "Conte lo ha fatto per posizionarsi politicamente". #Controcorrente pic.twitter.com/txH4t7k5GM — Controcorrente (@Controcorrentv) July 18, 2022

Per Cacciari, gli italiani sono interessati non alle beghe partitiche, ma a capire se in autunno ci sarà qualcuno che li aiuterà quando ci sarà il 10% di inflazione “se va bene” e una situazione recessiva perché il Pil sarà pari a zero nel 2023 e senza gas russo le difficoltà sono garantite.

Cacciari è molto franco: “Di cosa andiamo in cerca? Conte ha fatto il suo casino per posizionarsi politicamente dopo la rottura di Di Maio. Doveva assumere una posizione anti di Maio che di fatto significa anti governativa. Ma è tutto di facciata, si capisce dalle dichiarazioni dello stesso Conte”.

Dunque, conclude il filosofo: “Draghi deve andare avanti fosse solo per una questione deontologica”. Tra poco più di 24 ore, il presidente del consiglio parlerà al Senato e poi alla Camera e dal suo discorso si capirà se le dimissioni sono irrevocabili. Poi la palla passerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

