Giuseppe Conte torna alla ribalta anche con le gaffe. Quel video su Albert Einsten è di nuovo virale

Giuseppe Conte è al centro della scena politica dopo il diktat al M5s di non votare la fiducia al Dl Aiuti a causa dell’inserimento nel testo del termovalorizzatore di Roma. Doveva essere un segnale al premier e si è trasformato in una crisi di governo con le dimissioni di Mario Draghi “perché è venuto meno il patto di fiducia alla base della legislatura di unità nazionale”.

Nel Movimento, il presidente non sembra avere il pieno controllo dei suoi ed è caos tra falchi e colombe, tra governisti e pasdaran, tra ministri che rifiutano di dimettersi dopo lo strappo istituzionale e chi chiede loro un gesto di coerenza. Si tratta di una delle legislature più travagliate e cialtronesche di sempre nella storia repubblicana italiana e l’hashtag di Conte vola sui social: chi lo difende, chi lo critica, chi lo sbeffeggia, chi riesuma vecchie gaffe. Proprio come era accaduto a Luigi Di Maio dopo la scissione di un mese fa. In queste ore, infatti, è tornato virale su Twitter un video del 23 aprile 2019 in cui il presidente dei 5 Stelle ribattezza Albert Einstein. A un evento pubblico, l’ex presidente del Consiglio si lancia in una citazione dotta: “Diceva ALBET ASTAIN che un pesce non sa nulla dell’acqua in cui nuota…”.

“Come diceva Albert Astáin, un pesce non sa nulla dell’acqua in cui nuota” titolo della biografia di Conte.



pic.twitter.com/Kp9OgVzRDT — g (@laGreta_) July 15, 2022

E via con l’ironia: “Ma non era il noto ballerino Fred Astain?”, “Neanche ASTAIN sapeva nulla delle citazioni in cui lo mettono”, “Astain la victoria siempre!”, “Imbarazzante!”, “Parlava in corsivo già all’epoca”.

