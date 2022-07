Crisi governo, la ministra Dadone come la contestatrice di Draghi alla Bce. Esplode il caso imbarazzante

14 luglio 2022 a

Rimbalza da un telefono all'altro il fotomontaggio che che ritrae la ministra Fabiana Dadone, in quota 5 Stelle, nei panni della contestatrice che, nel 2015, saltò sul podio della conferenza stampa del direttivo dell'Eurotower lanciando coriandoli e fogli a Mario Draghi, allora presidente della Bce, al grido di "Fine alla dittatura". Quello che spiazzò il presidente dell'Eurotower. Il meme è diventato virale sui cellulari dei parlamentari grillini, ma anche degli ex M5S ora in Italia per il futuro facendo scoppiare un vero e proprio caso

A postarlo è stato il compagno della responsabile delle politiche giovanili, Ergys Haxhiu, che insieme alla vignetta compare un messaggio: "Consiglio dei ministri come lo immagino io". E la polemica, nel più difficile per il governo, è servita.

