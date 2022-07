Guido Crosetto, la previsione sull'inverno gela gli italiani: "Bloccata l'esportazione di legna da ardere"

Giada Oricchio 14 luglio 2022 a

Che inverno ci aspetta? Caldo per le fibrillazioni sociali, freddo per la chiusura dei rubinetti del gas da parte della Russia. E poi il Covid, l’inflazione, la recessione. Uno scenario da “si salvi chi può” molto chiaro a Guido Crosetto, imprenditore e tra i fondatori di Fratelli d’Italia, che da tempo avvisa gli italiani sul futuro e manda messaggi in bottiglia per far capire che tra poco dovremo stringere i denti oltre i cordoni della borsa.

L’Ungheria ha vietato l’esportazione di legna da ardere.

Per farvi capire cosa pensano ci aspetti per l’inverno. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) July 13, 2022

Non a caso, sul suo account Twitter, Crosetto ha scritto: “L’Ungheria ha vietato l’esportazione di legna da ardere. Per farvi capire cosa pensano ci aspetti per l’inverno”. Dal riscaldamento alla produzione industriale: “I clienti stranieri ormai chiamano per sapere se le aziende italiane pensano di avere l’energia per essere in grado di produrre in autunno. Ma nessun aziendale è in grado di rispondere. E siccome loro lo capiscono, iniziano a coprirsi cercando fornitori alternativi”.

Ai follower che lo accusano di cercare consenso, Crosetto replica: “Ho lasciato la politica (FdI di Giorgia Meloni no però, nda), non mi importa del consenso. Voglio solo avvisare chi ancora non ha capito cosa accadrà tra poco”. Le conseguenze dell’invasione dell’Ucraina, dopo due anni di pandemia, stanno scatenando la tempesta perfetta.

