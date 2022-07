In Onda, cos'è e come nasce il vaiolo della scimmia. La prof Ilaria Capua avverte: "Rischiamo tutti"

11 luglio 2022 a

Il vaiolo della scimmia e il serio pericolo "MonkeyPox". A In Onda, lunedì 12 luglio, la dottoressa Ilaria Capua, nota per i suoi studi sui virus influenzali e, in particolare, sull'influenza aviaria, avverte sul serio rischio della nuova malattia emersa dall'Africa ma che ha iniziato a colpire anche in Occidente qualche mese fa. "Settemila casi" denuncia la prof preoccupata che spiega come il virus, con il liberi tutti all'interno di una comunità sessualmente attiva e promiscua, si stia allargando a macchia d'olio. "Bisogna cominciare a pensare in termini di vaccinazione perché si corre un rischio troppo grande".

Ma cosa si rischia? Uno spillover nei roditori è la paura più grande della professoressa perché è proprio attraverso gli animali - veri e propri serbatoi - che si diffondono le infezioni e nascono le pandemie. Settemila casi notificati quindi ce ne sono di più" evidenzia la prof. "Chi si ammala e non denuncia la situazione clinica delle lesioni gestisce male cerotti, garze infette che finiscono direttamente nell'immondizia a contatto con i roditori".

