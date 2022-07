Gran Bretagna, il principe William perde il controllo: urla nel bosco con la famiglia. Il video è virale

Giada Oricchio 08 luglio 2022 a

Il principe William d’Inghilterra perde le staffe e il video diventa virale. Il fotografo Terry Harris ha pubblicato sul suo canale YouTube un filmato di oltre un minuto in cui si vede l’erede al trono furioso per l’invadenza del paparazzo. William, la moglie Kate Middleton e i figli George, Charlotte e Louis (non ripresi) erano usciti per una passeggiata informale in bicicletta nei dintorni del loro luogo del cuore, Amner Hall, nel Norfolk. Quando il duca di Cambridge si è accorto che un fotografo li stava filmando, ha avuto una reazione veemente. Si è fermato, ha chiamato subito la sicurezza e sempre più adirato ha iniziato a urlare: “Perché ci cerchi? Come osi comportarti così inseguendoci da queste parti? Ci sono i nostri bambini. Come ti chiami? Sono qui con i miei figli e non mi dici nemmeno come ti chiami. È intollerabile. Sei disgustoso… perché sei qui? Perché?”. E alla fine inviperito: “Grazie per averci rovinato la giornata”.

Se il figlio di Carlo e Diana si è fatto travolgere dall’ira funesta per la violazione della privacy, una voce femminile (quasi sicuramente Kate Middleton che però non appare in video), ha aggiunto con tono pacato, ma carico di amarezza: “Eravamo usciti in bici con i nostri bambini e ti abbiamo visto girare davanti a casa nostra”. La clip restituisce un principe William molto lontano dall’immagine cristallizzata in un sorriso perfetto secondo protocollo. E’ forse la prima volta che lo si vede quasi fuori controllo, ma paradossalmente questa “umanità” e così tanto temperamento sanguigno lo avvicinano ai sudditi e al fratello Harry che, incapace di reggere la pressione mediatica e gli eccessi della stampa, ha preferito lasciare gli oneri reali. Il video risale agli inizi del 2021 e aveva lo scopo di testimoniare che la Royal family infrangeva le regole di contenimento del Covid come il divieto di assembramenti per più di sei persone. In realtà, la famiglia di William è composta in totale da 5 persone e le guardie del corpo erano ben distanziate all’aperto. Buckingham Palace era riuscita a far rimuovere il duro sfogo da Youtube, ma qualche giorno fa, il filmato è tornato visibile ed è stato rilanciato su altre piattaforme con un vertiginoso aumento delle visualizzazioni.

