Marmolada, Vittorio Feltri a gamba tesa: “C'è un modo per non morire, stare a casa evitando escursioni”

Anche Vittorio Feltri dice la sua sulla strage della Marmolada. “Sono 9 le vittime accertate e ci sono 5 persone ancora reclamate come disperse” l’ultimo tragico bollettino dopo un’altra giornata di ricerche sulle Dolomiti. Domani scatterà un’operazione via terra, con l’ausilio dei cani molecolari. operazioni che avverranno garantendo le condizioni di sicurezza degli operatori attraverso speciali tecnologie per il monitoraggio dei movimenti del ghiacciaio. Per capire se i resti corrispondano alle persone disperse o se siano di altri alpinisti non considerati nei calcoli delle presenze sul ghiacciaio al momento del distacco, occorreranno le analisi dei Ris di Parma, che confronteranno il DNA prelevato dai resti con quello dei famigliari. Le salme sono state localizzate dopo pranzo grazie ai droni e i due corpi molto probabilmente facevano parte della stessa cordata.

Trovati altri tre corpi sulla Marmolada. Dieci i morti confermati dopo la valanga

“C’è un modo solo per non morire a causa di un ghiacciaio o di un onda del mare: stare a casa evitando escursioni noiose” il messaggio su Twitter di Feltri, direttore di Libero. Già negli scorsi giorni, subito dopo la valanga, anche Maria Teresa Meli del Corriere della Sera aveva invitato tutti gli escursionisti a fare maggiore attenzione e a prendersi le proprie responsabilità.

C’è un modo solo per non morire a causa di un ghiacciaio o di un onda del mare: stare a casa evitando escursioni noiose — Vittorio Feltri (@vfeltri) July 6, 2022

