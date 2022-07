Chiara Ferragni, l'ultima follia dell'influencer: via tutto e là sotto... Il video è pazzesco

05 luglio 2022 a

Chiara Ferragni esagerata su Instagram. L’imprenditrice digitale è a Parigi per la settimana della moda dove sta alternando outfit molto sexy e ricercati come quelli di Schiaparelli ad altri bon ton firmati Dior. Ma è stato l’ultimo reel pubblicato sui social a lasciare a bocca aperta. Ferragni ha indossato uno dei look Mugler che sta spopolando tra i vip: maglietta trasparente con una sola grande fascia nera sul seno e pantaloni neri con strisce trasparenti lungo i fianchi.

Fin qui, niente di sorprendente. In realtà, appena si è girata di spalle si è visto l’effetto wow: i leggings sono completamente trasparenti sul lato posteriore, dalla vita fino alla caviglia. Solo due finte tasche sul fondoschiena a sua volta messo in risalto da un cerchio nero. Una sorta di perizoma al contrario. Il capo fa parte dell’ultima collezione primavera/estate di Mugler firmata dal creative director Casey Cadwallader. Il breve video ha scatenato i commenti e diviso i follower, ma quello più divertente è uno solo: “Quando si dice restare con le pezze al c**o!”. Anche se non è il caso di Chiara Ferragni che sarà la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023 per un cachet di 100.000 euro.

