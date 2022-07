Elodie e Anna Pettinelli, sul palco di Rds Summer Festival scatta la rissa

04 luglio 2022 a

Fuori programma di fuoco tra Elodie e Anna Pettinelli sul palco dell'Rds Summer Festival. La cantante romana sale sul palco e sta per cominciare la sua esibizione quando, all'improvviso, il pubblico grida: "Niente canzoni d'amore".

anna pettinelli ora che sei libera vai al gf vip ti prego pic.twitter.com/D8Xhxf66Yt — poliedrico (@salvatrash1) July 2, 2022

Ed è lì che scatta la rissa. "Anna tu sei sempre aggressiva con me", l'accusa di Elodie nei confronti della presentatrice. Pettinelli si risente e stizzita si allontana dalla scena allargando le braccia. Poi torna e rivolgendosi al pubblico e dice: "Un attimo che capisce...un attimo che capisce". A quel punto Elodie sta per scoppiare e parte con un "posso parla' romano qua". Poi per fortuna si trattiene ma la tensione è già alle stelle.

