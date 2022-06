Controcorrente, Nicola Porro svela il bluff di Mario Draghi: “La crisi di governo era seria”. Il gesto eclatante

30 giugno 2022 a

a

a

Mario Draghi voleva davvero sbarazzarsi di Giuseppe Conte? Nell’edizione del 30 giugno di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite Nicola Porro, giornalista di Quarta Repubblica, che dà la propria visione della possibili crisi di governo scaturita dai bollenti spiriti del leader del Movimento 5 Stelle: “Tenderei a fidarmi di Draghi quando parla di sue questioni personali, tenderei meno a essere ottimista che sia stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Abbiamo raccontato tanti mesi di guerra e se il premier italiano anticipa di un giorno il rientro a casa da un vertice Nato, non un vertice Nato qualsiasi, ma quello dell’allargamento dell’Alleanza nel pieno di una guerra, devo immaginare che la crisi fosse un po’ più seria di quanto l’abbiamo raccontata il giorno dopo. Immaginiamo in un’altra epoca come avremmo raccontato di un presidente del Consiglio che - chiosa Porro - salta l’ultimo giorno di un vertice Nato”.

Draghi voleva davvero sbarazzarsi di Conte?@NicolaPorro: "Non credo sia stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Se il premier italiano anticipa il rientro da un vertice Nato devo immaginare che la crisi fosse seria"#Controcorrente pic.twitter.com/Eeag9wBzFx — Controcorrente (@Controcorrentv) June 30, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.