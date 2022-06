Controcorrente, “non posso crederci…” Giampiero Mughini schifato dal dibattito della politica

30 giugno 2022 a

a

a

Mario Draghi sta tentando di ricucire i rapporti con il Movimento 5 Stelle? Nella puntata del 30 giugno di Controcorrente, programma tv di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite Giampiero Mughini, giornalista ed opinionista, che si sofferma sui retroscena delle telefonata tra il presidente del Consiglio e Beppe Grillo, una vicenda che ha mandato su tutte le furie il leader pentastellato: “Non credo che Draghi abbia compiuto l’atto arrogante e sbagliatissimo di dire ‘perché non lo licenziate?’. Penso che abbia detto che non c’è un amore a prima vista tra lui e Conte, ma questi lo sappiamo tutti. Tra persone adulte sono cose comprensibilissime. Certo c’è qualcosa di miserevole in questa situazione politica italiana, dove a gonfiare le acque è una telefonata e non i calcoli di quanto costa il nucleare, di quello che dobbiamo fare con il gas eccetera eccetera, cioè le cose per adulti”.

Draghi sta tentando di ricucire i rapporti con il Movimento 5 Stelle?



Giampiero Mughini: "C'è qualcosa di miserevole nella politica italiana"#Controcorrente pic.twitter.com/ezrwYBYLg8 — Controcorrente (@Controcorrentv) June 30, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.