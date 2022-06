Battutaccia di Carlo Calenda, Maria Giovanna Maglie lo zittisce: bulletto. Ovazione su Twitter

30 giugno 2022 a

a

a

La battutaccia di Carlo Calenda a Maria Giovanna Maglie scatena la reazione della giornalista. Per lei un ovazione sui social. Teatro del botta e risposta è Twitter dove il leader di Azione ha rilanciato un articolo di Libero che riportava le parole di Maglie a Controcorrente, il talk show condotto da Veronica Gentili su Rete 4, in cui la giornalista aveva spiegato quel è, a suo modo di vedere, la debolezza della Nato: "Io non vedo un programma o un piano per fermare la guerra in Ucraina".

Caos rifiuti nella Capitale, Calenda in soccorso di Gualtieri: chi deve chiamare

"L'Occidente è realmente unito? Che progetto ha la Nato affinché la guerra finisca? Io non lo vedo, questa è una grande debolezza" aveva affermato la giornalista nel corso della trasmissione di mercoledì 29 giugno. "E certo, come potrebbero. Aspettano il tuo", afferma Calenda rivolgendosi a Maglie in riferimento a un piano o a un programma per fermare la guerra in Ucraina.

Caos rifiuti nella Capitale, Calenda in soccorso di Gualtieri: chi deve chiamare

"Questi sono gli aspiranti leader politici di oggi" la replica della giornalista che rincara la dose: "Dei bulletti che si studiano la battutina invece di dare una risposta seria. Forse perché la risposta non c'è. Avrebbe fatto bene, caro Carlo Calenda, a stare zitto" si legge nel tweet di Maglie che ha scatenato numerosi tweet in sostegno alla giornalista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.