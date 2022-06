Rifiuti a Roma, Carlo Calenda in soccorso di Gualtieri: "Deve chiamare Bertolaso". Serve l'uomo delle emergenze

Giada Oricchio 28 giugno 2022 a

“Roma come Napoli: chiamate Bertolaso”. Carlo Calenda, leader di Azione, tira fuori il coniglio dal cilindro per risolvere il grave e maleodorante problema dell’immondizia nella Capitale. Da qualche mese, Roma è guidata da Roberto Gualtieri del Pd, ma la situazione “spazzatura con cinghiali pasteggianti” è identica a quella della super critica ex sindaca Virginia Raggi (M5S).

Così, ospite de L’Aria che Tira, il programma di La7, martedì 28 giugno, Calenda cala il jolly rilanciando l’uomo delle grandi emergenze, il risolutore: “Propongo Guido Bertolaso, più che un uomo di centrodestra, è un tecnico. Ha fatto molto bene in Campania, ha fatto a tempi di record il termovalorizzatore di Acerra, perché non prenderlo? E’ un democratico, chi se ne importa se è un po’ più a destra. Non è mica un pericoloso fascista!”.

M5S e rifiuti, Grillo "sposa" il termovalorizzatore di Roma e non strappa con Draghi

In attesa che il suo consiglio venga accettato, l’eurodeputato ed ex ministro prova a spezzare una lancia in favore di Gualtieri: “Sono molto prudente a dare giudizi sul suo operato. Io non so cosa avrei fatto al suo posto, non sono Nembo Kid”, però poi è costretto ad ammettere: “Devo dire che oggettivamente Roma non è migliorata di una virgola, a questo punto ne prenda atto e ci metta uno che lo sa fare”.

