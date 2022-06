Controcorrente, “schiaffone gigantesco”. Maria Giovanna Maglie disintegra Vladimir Putin e accusa la Nato

29 giugno 2022 a

a

a

L'Occidente è realmente unito? A rispondere alla domanda di Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente, talk show di Rete4, è Maria Giovanna Maglie, giornalista ospite della puntata del 29 giugno. Maglie però è parecchio critica con Ue e Nato per la gestione della guerra in Ucraina: “Certamente l’Unione europea è ancora una volta schiacciata dalla Nato. Sono felicissima che non ci sia una difesa europea, non voglio un esercito europeo. Oggi l’esercito europeo è la Nato. Il problema è in che modo la Nato esce da questi incontri. Si allarga con la Svezia e la Finlandia, che da neutrali si difendono e Vladimir Putin ha preso uno schiaffone gigantesco. Ma qual è il progetto della Nato affinché la guerra tra Russia e Ucraina finisca? Io il progetto affinché la guerra finisca non lo vedo, così come alcuni mesi fa non ho visto il minimo progetto o la minima iniziativa per non far incominciare la guerra. Qui - conclude Maglie - sta la grande debolezza della Nato. Si sono tolti la cravatta? Non mi basta”.

L'Occidente è realmente unito? La risposta di Maria Giovanna Maglie a #Controcorrente: "Che progetto ha la Nato affinchè la guerra finisca? Io non lo vedo, questa è una grande debolezza" pic.twitter.com/h4QqTx8YjT — Controcorrente (@Controcorrentv) June 29, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.