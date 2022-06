Controcorrente, Federico Rampini svela: “Russia furiosa con la Nato. Inizia la nuova guerra fredda”

29 giugno 2022 a

La Russia è furiosa per l'allargamento della Nato a Svezia e Finlandia, con enormi passi avanti dopo la caduta del veto da parte della Turchia. La situazione viene commentata da Federico Rampini, giornalista del Corriere della Sera nel corso dell’edizione del 29 giugno di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili: “Si può parlare di una vera e propria guerra fredda. Se ci mettiamo nella testa di Xi Jinping e Vladimir Putin la prima guerra fredda non è mai finita. Loro hanno continuato ad avere dei progetti di rivincita, nel caso di Putin, per lui la fine dell’Unione Sovietica è una tragedia da cancellare. Xi più che rivincita ha un progetto egemonico, che prima si motivava con modestia e prudenza, adesso è sempre più aperto”.

“Il vertice di oggi della Nato è - sottolinea Rampini - storico per tante ragioni. Finlandia e Svezia rinunciano alla neutralità perché vogliono sentirsi protetti e cominciano il lungo processo di adesione. Questa scelta ha un’importanza enorme. Sono due paesi che hanno un’antichissima tradizione neutrale, che davanti alla minaccia della Russia così aggressiva rinuncia al loro status. Ma questo loro ingresso nella Nato rende più sicuri anche gli altri. Mosca è furiosa per l'allargamento dell’Alleanza”.

