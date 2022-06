L'Aria Che Tira, lo storico Angelo D'Orsi accusa Zelensky, Rampini sbrocca: lite e insulti sull'Ucraina

Giada Oricchio 29 giugno 2022 a

Aria di insulti a L’Aria che Tira: “Guerrafondaio, esperto di tutto e di niente, “Arrogante, sai solo insultare”. Durante il talk mattutino di LA7, mercoledì 29 giugno, sono volati stracci tra lo storico Angelo D’Orsi e l’inviato del Corriere della Sera, Federico Rampini, a causa dei diversi punti di vista sul conflitto in Ucraina. Lo scrittore aveva sostenuto che si stanno delineando due blocchi: l’Occidente da una parte e Cina e Russia dall’altra con la maggior parte del mondo che, non aderendo alle sanzioni economiche contro Putin, le rende inefficaci. E aveva aggiunto che il premier Mario Draghi, con il discorso di ieri, ha provato a “stanare” l’Indonesia e i Paesi non schierati.

In collegamento, il professor Angelo D’Orsi, lo ha subito bacchettato: “Spiace che un commentatore così autorevole spinga alla guerra, la storia non ci assolverà se non fermiamo questo massacro. Dico a Rampini che la pace vale più di ogni altra cosa, non possiamo continuare a mandare armi. E’ una balla che l’Ucraina possa vincere. Zelensky sta mandando al massacro il suo popolo. E non possiamo pensare che tutte le colpe sono di Putin”.

Rampini ha respinto l’etichetta di interventista e guerrafondaio sostenendo che è “una favola” l’invio di tante armi all’Ucraina: “L’Italia è tra gli ultimi tra i Paesi a fornire armi, mentre stiamo armando Putin perché gli strapaghiamo il gas. Economicamente siamo dalla sua parte”.

Poi il giornalista ha “schiaffeggiato” lo storico: “Io non capisco con quale arroganza un accademico italiano si permette di dire che gli ucraini vanno a morire perché manipolati da Zelensky, li tratta come degli idioti, degli imbecilli a cui qualcuno fa il lavaggio del cervello”. D’Orsi ha reagito accusandolo di essere “un giornalista esperto di tutto e di niente”, Rampini gli ha intimato di non interromperlo: “L’eroica resistenza è di massa e corale, c’è una volontà precisa del popolo ucraino. Il suo è il tipico snobismo intellettuale dell’accademico che pensa che i popoli sono fatti di bifolchi e ignoranti mandati al massacro dai leader”.

Il conduttore Francesco Magnani ha ridato la parola al professore per chiudere la singolar tenzone, ma è stato scontro all'arma bianca. “Ho sentito l’accusa di arroganza, è la stessa sua, quella di un giornalista esperto di tutto e quindi di niente che si permette di…” ha detto D’Orsi immediatamente bloccato da Magnani: “No agli insulti gratuiti”. Ma è scoppiata la baraonda, le voci si sono accavallate e Rampini ha punzecchiato di nuovo: “Io ho studiato Cina e America per 25 anni, lei? Ci dica in cosa è esperto! Quando uno non ha argomenti insulta gli altri”.

