In Onda, David Parenzo gela gli ospiti sulla crisi M5s: "Più partiti che..." Lo scenario sconfortante

Giada Oricchio 26 giugno 2022 a

Lo scenario politico è sconfortante, la frantumazione del M5S, le indecisioni del Pd tra Di Maio e Conte, la ricerca del centro perduto da parte di Italia Viva e Azione, i mal di pancia della Lega, l’ennesima discesa in campo di Silvio Berlusconi che sogna di riportare Forza Italia al 20% in pochi mesi e gli estremismi della destra di Fratelli d’Italia. Chi si salverà? O meglio, chi vincerà le elezioni politiche 2023 e scalzerà Mario Draghi da Palazzo Chigi? David Parenzo, co-conduttore del talk "In Onda" su La7, sabato 25 giugno, fulmina gli ospiti con una battuta.

Da Rapallo, dove si sono riuniti i giovani industriali, ha riportato una boutade che circolava: “La fotografia plastica di quanto sta avvenendo in questi giorni è che i partiti sono divisi anche all’interno delle coalizioni. Si scherza dicendo che rischiano di esserci più partiti che elettori. C’è una certa disaffezione dei cittadini ad andare a votare, si è visto anche a queste elezioni per i sindaci cioè il governo per eccellenza per la popolazione”.

