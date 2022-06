L'Aria Che Tira, “perché non esistono più”. Il direttore del Tempo Davide Vecchi con una frase umilia il M5S e affonda il Pd. Applausi in studio

24 giugno 2022 a

“Il Movimento 5 Stelle non esiste più”. Davide Vecchi, direttore del quotidiano Il Tempo scrive i titoli di coda sul movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Ospite del programma L’Aria che Tira, venerdì 24 giugno, Vecchi ha ripreso le parole dell’eurodeputato Dino Giarrusso, fresco di addio ai 5 Stelle e in procinto di lanciare un suo movimento. Il politico è in aeroporto pronto a partire per Bruxelles e in collegamento con il programma di La7, il direttore in studio: “Ha ragione - sottolinea - ha ricordato l’assoluta verità: non è più il vero M5S, non esiste più. Hanno perso il contatto con il territorio, ormai a contare era solo il vertice Conte è un avvocato che ha trasformato il movimento in atti notarili. Punto”.

Una polvere di stelle che, tra scissionisti e grande ingorgo al centro, sta alimentando il caos politico, ben fotografato dal direttore con una battuta di spirito che ha riscosso il consenso generale. Rivolto al conduttore Francesco Magnani, Vecchi ha osservato: “Guarda i tuoi ospiti: hai Giarrusso affacciato su Calenda (entrambi in aeroporto, nda), Biancofiore con il nuovo gruppo e Furfaro che riesce a dire ‘per fortuna io mi occupo del PD. Cioè oggi è una fortuna occuparsi del PD… pensa tutto il resto…”. Risate in studio e in collegamento.

