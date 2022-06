Controcorrente, Pietro Senaldi smaschera il gioco di Vladimir Putin: il piano per dividere l'Europa

20 giugno 2022 a

Pietro Senaldi, codirettore di Libero, è tra gli ospiti dell’edizione del 20 giugno di Controcorrente, talk show di Rete4, e svela cosa ci sia dietro le mosse di Putin nel tagliare le forniture di gas all’Europa: “È vero che Vladimir Putin ha bisogno di venderci il gas, ma sta chiudendo i rubinetti del gas perché gioca a dividere l’Europa al proprio interno e rispetto all’alleato americano. Su questo ha un gioco molto facile, le opinioni pubbliche europee cominciano a nutrire dello scetticismo e soprattutto perché il cittadino europeo paga più del cittadino statunitense questo conflitto e quindi è più contrario. Ma soprattutto sente di non contare nulla su questo conflitto, l’Europa si è schierata, ma non si capisce bene quello che sarà il suo vantaggio, anche se viene detto che se Putin si prende l’Ucraina poi si prende la Polonia, la Lettonia e gli altri paesi. Ma non credo - chiosa Senaldi - che gli italiani siano preoccupati di vedersi i cosacchi a Roma. L’ambiguità su cui gioca Putin è ‘voi pagate più degli altri e contate meno degli altri’”.

