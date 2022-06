Crazy Pizza e prezzi, Flavio Briatore sforna l'ultima polemica: "Come fanno a venderla..." Parla anche Matteo Bassetti

20 giugno 2022 a

“Pizza a 4 euro? E cosa c’è dentro?! Impossibile! Vi girano i cog***ni perché io sono un genio, voi no!”. Flavio Briatore attacca i pizzaioli italiani e Matteo Bassetti gli dà ragione. Non si placa la polemica su "Crazy Pizza", la catena di ristoranti dell’imprenditore piemontese che questa volta ci ha messo lo zampino per rinfocolare il dibattito e portarsi a casa ancora tanta pubblicità a costo zero.

In un video sul suo profilo Instagram, Briatore ha parlato della “famosa crazy pizza” e delle diatribe sui media per il prezzo astronomico: “Noi siamo partiti dalla considerazione che sulla pizza dovevamo mettere i migliori ingredienti sul mercato. Vi faccio un esempio: il prosciutto Patanegra costa 300 euro al kg e quindi vendiamo la pizza a 65 euro. Il San Daniele 30-35 euro al kg, il Gran biscotto 30 euro al kg, la mozzarella di bufala 15 euro al kg” e così via con una lista della spesa dettagliata come la più precisa delle casalinghe. La premessa però è solo un trampolino di lancio. Prima Briatore critica gli amici (e se erano nemici che diceva?) pizzaioli che mettono tanto lievito e servono “una mattonata con un laghetto di pomodoro ed è finita lì”.

Crazy pizza, infatti, è nota per lo 0,1% di lievito (ipse dixit) che la rende croccante come una sfogliatella. Poi lancia il sospetto: “Cosa mettono questi signori dentro una pizza per farla pagare 4-5 euro? Come fanno a venderla a quel prezzo? Devono pagare anche loro i fornitori, gli stipendi, le tasse, le bollette, l’iva. O vendono 50.000 pizze al giorno o sennò è impossibile. C’è qualcosa che mi sfugge”. Non contento, Briatore si loda e si imbroda: “I locali Crazy pizza hanno migliaia di clienti nel mondo, sono sempre in overbooking” e affonda il coltello nel povero impasto: “Mi dà veramente fastidio che quando in Italia qualcuno ha successo, trova sempre la rabbia degli altri, non si pensa che più hai successo, più paghi tasse e stipendi. Se hai successo, fai girare i co***ni, l’Italia è un paese di rancorosi e invidiosi, è un Paese geloso. Tanto per darvi un po’ di invidia vi dico che abbiamo aperto a Riad. Voi a 4 euro quante licenze avete e quanto vendete all’estero?” e giù a snocciolare i dati. Flavio Briatore conclude con umiltà: “Ragazzi, siete degli invidiosi e io vi adoro, mi fate una pubblicità della Madonna. Alla fine io sono un genio e voi no”.

Sotto il post, tra i numerosi i commenti critici e ironici, si legge anche quello favorevole del virologo Matteo Bassetti: "E' vero Italia piena di invidiosi e rancorosi! Hai ragione".

