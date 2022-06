Otto e mezzo, Sallusti zittisce lo studio La7 sul caso Meloni: "Tutto ciò che non è di sinistra, è fascista"

Giada Oricchio 16 giugno 2022 a

a

a

Botta e risposta tra Alessandro Sallusti e Annalisa Cuzzocrea sul caso Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, primo partito nei sondaggi. A "Otto e Mezzo", il talk politico di La7, giovedì 16 giugno, si parla della diarchia Conte-Di Maio in seno al M5S e dell’ascesa di Meloni. Secondo la vicedirettrice de La Stampa Cuzzocrea, la tattica del vittimismo sta funzionando: “Dice sempre che l’attaccano, che le danno della fascista, parla dei saluti romani derubricando a folklore quello che folklore non è. Il fascismo è parte della nostra storia e le persone scoperte a fare i saluti fascisti o a inneggiare a Hitler non le ha mandate via. Ha una visione di mondo di estrema destra e molto conservatrice”.

Il direttore di Libero Sallusti ha scosso la testa e difeso l’ex ministra: “Funziona la tecnica di dire che lei è destra estrema, è come dire che in Italia c’è un partito al 20-25, forse anche 30% di neofascisti ed è una grande stupidaggine” e Gruber con un sussulto: “Dove lo hai visto questo 30%?!”.

Sallusti ha spiegato che si trattava di una possibile ipotesi futura, poi ha voluto riportare il focus sulle etichette sbagliate: “Ogni sera in tv ci sono opinionisti e giornalisti che per il gusto dello sfregio definiscono Giorgia Meloni di destra estrema, mentre in realtà è una leader neo conservatrice con un programma coerente. Non ci sono neo fascisti in FdI, ci sono cretini che fanno i saluti romani”.

Un’indispettita Cuzzocrea ha replicato giustamente di non averla mai definita neo fascista: “Volutamente non ho usato quella parola. E’ una destra moderna e liberale, ma simile al partito spagnolo Vox. Ho detto di estrema destra non neofascista”, “Le due cose confinano – ha incalzato Sallusti -. Nel bouquet politico esistono i conservatori di destra, in questo Paese tutto ciò che non è di sinistra, è fascista. E’ una cosa insopportabile. Per voi è tutto ‘estremo’ a destra, Vox è un partito parlamentare con un grande consenso, non è extra parlamentare, non sono le brigate nere”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.