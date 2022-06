Lilli Gruber rivela dove è stata contagiata dal Covid: ero a cena con amici

15 giugno 2022 a

Dopo essere tornata a condurre da casa "Otto e mezzo", Lilli Gruber è stata ospite di "Un giorno da pecora". E lì ha rivelato come e dove ha preso il Covid che la tiene ancora positiva a casa. «Ho preso la variante Omicron 4 o 5, quella super aggressiva, dopo aver vissuto come una monaca per due anni e mezzo - ha raccontato la Gruber - Una sera di due settimane e mezzo fa eravamo a cena con una quindicina di amici: c'era un'americana, che conosco, e che proveniva da Davos e siamo stati contagiati praticamente tutti ad eccezione di chi aveva avuto il virus pochi mesi prima - ha detto la Gruber a Rai Radio1 - Alla fine della cena ci siamo, purtroppo, abbracciati. Io sono sempre stata iper attenta, sono arrabbiata con me stessa e con la leggerezza di tutti gli altri perché il Covid non è affatto sparito».

Poi la Gruber racconta quali sintomi ha avuto durante i giorni più difficili della malattia. E poi lo ha fatto anche durante Otto e Mezzo. «Non sono stata proprio un fiore. Ho avuto tutti i sintomi: febbre a 38 e mezzo, tosse, mal di gola, mal di testa, anche la perdita del gusto che per fortuna ho riacquistato - racconta lei - È stata una brutta esperienza, sento ancora molta stanchezza e molta fiacca». La giornalista ha perso anche peso: «Ero arrivata a 44 kg, ora mi sono rimessa 'all'ingrasso'».

