Jasmine Carrisi e Al Bano tornano insieme in tv. Spifferata sul programma, dove li vedremo

Jasmine Carrisi festeggia 21 anni e la Rai la vuole in tv. Anzi, sembra che un primo contatto ci sia già stato. Oggi per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è un grande giorno: Jasmine festeggia 21 anni. E lo fa a Cellino, alle porte del Salento, quartier generale da sempre del cantante. Jasmine Carrisi si divide tra Cellino e Milano (dove studia), ma da diversi anni per lei si sono aperte le porte della tv e del mondo della musica con molti singoli che ha “sfornato” nel corso degli anni.

Però, c’è una grande notizia: secondo il settimanale Nuovo - diretto da Riccardo Signoretti - Jasmine e Al Bano tornano a The voice senior (dove erano stati nei giorni scorsi) e così potremmo rivederli nella prossima stagione tv dopo uno stop. Pare che molto presto inizieranno le registrazioni del programma di Antonella Clerici, che ha dimostrato grande capacità e ascolti record.

Ma si tratta di un bel momento non solo per Jasmine, che è pronta a tornare in tv. E poi tanto lavoro per Al Bano Carrisi, che nella sua lunga carriera ha inciso più di 500 brani. Resta sempre uno dei cantanti più amati di sempre, una vera garanzia per gli ascolti.

