Verissimo, Jasmine Carrisi fa piangere Al Bano dalla Toffanin

Jasmine Carrisi svela molti aneddoti sulla vita del grande Al Bano. Che si commuove in studio a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin. "E' nato in una piccola casa nel paese, erano in quattro a vivere. Non erano soli: in casa c'erano anche gli animali, conigli, galline...", dice Jasmine. Insomma, le origine contadine, la fame e la forza di andare avanti. E vincere. Una vita piena di sacrifici, una vita difficile. Ma una vita sempre all'insegna dell'adrenalina. Poi la Carrisi racconta l'infanzia di suo padre. "Vivevano in una casa senza riscaldamento e con il bagno all'esterno. E' partito dal nulla per arrivare dove è adesso. Mi piace che abbia continuato a rispettare le sue origini, visto che vive a Cellino da sempre. A scuola, i suoi professori, decisero di farlo cantare davanti a tutti ed ebbe un blocco", dice la figlia di Al Bano e Loredana. "Oggi quando passeggio nel bosco rivivo i passi di mio padre, che l'ha sempre amato".

La carriera di Al Bano inizia grazie a uno sprint di Domenico Modugno. "Era il suo idolo e quando venne a conoscenza di un suo concerto in Salento - a San Pietro - prese la sua bicicletta dopo aver lavorato nei campi e macinò chilometri per andarlo a vedere. Quel concerto cambiò la sua vita. Papà ti voglio bene", conclude Jasmine Carrisi. Al Bano in studio si commuove. Il racconto di sua figlia è preciso, puntuale. Ma dalla Toffanin parla anche di un altro pezzo di cuore, oltre all'altro figlio Bido: Loredana Lecciso, che è la sua compagna da 20 anni. "Basta, un matrimonio nella vita è più che sufficiente! Non voglio vivere un'esperienza come quella passata che nella sua seconda parte fino al divorzio non mi è piaciuta per niente. Quello che conta è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio, in qualche modo, c’è”, dice Carrisi.

