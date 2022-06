diMartedì, Alberto Fazolo tenta una strenua difesa della Russia su Medvedev e Giovanni Floris lo umilia

08 giugno 2022 a

Le parole di Dmitry Medvedev, vice-presidente del Consiglio di Sicurezza russo ex presidente della Russia, sono analizzate durante la puntata del 7 giugno di diMartedì, talk show di La7. Giovanni Floris, conduttore e padrone di casa, interroga il sottosegretario Bruno Tabacci sulla questione, con l’inserimento di Alberto Fazolo, economista e giornalista, che tenta un distinguo, che sa molto di arrampicata sugli specchi: “Il post era sul suo canale Telegram personale. Non era una posizione ufficiale della Russia, non coinvolgiamola in questa cosa”. La perplessità di Floris è evidente e lo fulmina in pochi secondi: “Vabbè... Ma non è che Mario Draghi ha un profilo Twitter personale in cui dice che odia l’Oriente… Vabbè…”

