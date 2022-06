Regina Elisabetta, gran finale sul balcone: il dettaglio sul cappello commuove i sudditi

Giada Oricchio 07 giugno 2022 a

Era impossibile non notare il pon pon nero sul completo verde pisello della regina Elisabetta. Una scelta di cuore. Lilibet non ha dimenticato il marito Filippo nemmeno durante il fastoso e riuscitissimo Giubileo di Platino per i 70 anni di regno. Domenica 5 giugno, a sorpresa, la regina si è affacciata di nuovo dal balcone di Buckingham Palace per salutare la folla accorsa a renderle omaggio. Sua Maestà, lievemente appoggiata a un bastone, ha sfoggiato un sorriso incorniciato dall’immancabile rossetto rosso e ha tradito un’emozione mista a malinconia con gli occhi.

Sulla sua testa spiccava un pon pon nero appuntato al centro del cappello verde. La scelta non è stata frutto di bizzarria, aveva un significato ben preciso: era un omaggio all’adorato consorte scomparso nell’aprile 2021 a 99 anni. Un modo per dire al mondo che lo porta sempre con sé. In verità, è tradizione per la famiglia reale indossare spille da lutto o gioielli in memoria di un familiare che non c’è più. Kate Middleton ha ricordato il principe Filippo indossando gli orecchini di diamanti e zaffiri che Elisabetta II aveva portato in occasione del funerale del marito. La sovrana, 96 anni, è l’unica che riesce ancora a far inchinare i britannici. La devozione, l’abnegazione e lo spirito l’hanno resa un simbolo imperituro e difficilmente l’erede al trono Carlo e il figlio William potranno essere amati allo stesso modo.

