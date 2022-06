Controcorrente, “Costituzione violata”. Francesco Verderami avvilito dal comunista Rizzo: reazione inaspettata

Federica Pascale 04 giugno 2022 a

a

a

Se Lega e Movimento 5 Stelle fossero davvero contrari all’invio di armi in Ucraina, invasa a febbraio dalle truppe russe di Vladimir Putin, toglierebbero i ministri dal governo. Questa la posizione di Marco Rizzo, espressa durante la puntata di sabato 4 giugno di Controcorrente, il talk show politico condotto da Veronica Gentili su Rete4. “Le persone che sono in studio conoscono benissimo quali sono i meccanismi parlamentari – spiega il segretario del Partito Comunista -. Se c'è qualcosa che è insopportabile, se Conte o Salvini ritengono insopportabile l'invio delle armi, tolgono i ministri dal governo". Tanto semplice, ma una possibilità remota, visto che nel governo Draghi, in fondo, vogliono rimanerci tutti. Per una questione di responsabilità ma anche di convenienza politica.

“Farnesina meglio del Cepu”. Renzi demolisce Di Maio. Poi il retroscena sul Quirinale filo-russo

“L'Italia è in maggioranza, i sondaggi sono stati fatti da tutti e non c'è un sondaggio che veda gli italiani favorevoli a violare l'articolo 11 della Costituzione e inviare armi. C'è un governo e un Parlamento quasi all’unanimità che fanno questa violazione…” continua Rizzo, che viene però interrotto da Francesco Verderami, giornalista del Corriere della Sera: “Ma non è vero, onorevole Rizzo. Non è stata violata nessuna Costituzione!”. Rizzo non ci sta e riprende subito la parola: “No, no, io non ho interrotto. Vorrei esplicitare il mio parere".

Altri guai dai sondaggi per Conte: doccia gelata sul reddito di cittadinanza

Il deputato spiega le difficoltà intrinseche al fronte occidentale, che si è mobilitato per affrontare come un unico blocco unito la Russia: “Gli interessi degli Stati Uniti sono diversi dagli interessi dell'Europa. E dentro l'Europa, gli interessi della Germania e dell'Italia sono diversi da quelli della Francia, perché la Francia ha l'energia data dalle centrali atomiche, mentre la Germania e l'Italia no. Non sarà che questa guerra, e parlo anche della misera politica italiana, si sta accorgendo che c'è un Paese che la pensa diversamente?”.

"Non c'è un solo sondaggio che veda gli italiani favorevoli all'inviare armi"



Interviene @MarcoRizzoPC a #Controcorrente pic.twitter.com/iy7BDHbpD1 — Controcorrente (@Controcorrentv) June 4, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.