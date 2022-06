Stasera Italia, Gianluigi Paragone umilia l'Europa sul petrolio: embargo sotto dettatura di Orban

Federica Pascale 01 giugno 2022 a

“Penso che l'Europa abbia compiuto l'ennesimo esercizio di solfeggio cantato, stavolta anche sotto dettatura di Orban” afferma Gianluigi Paragone durante la puntata di mercoledì 1 giugno di Stasera Italia, il talk show politico condotto da Barbara Palombelli su Rete4. Il senatore e leader di Italexit si è espresso sulla guerra in Ucraina, invasa dalla Russia da febbraio, e sul tema della crisi energetica alle porte dell’Europea.

Secondo Paragone, il presidente dell’Ungheria Viktor Orban “si è reso protagonista di una partita diplomatica più forte rispetto a tutti gli altri, perché è riuscito ad ottenere il grosso di quello che voleva ottenere” ma crede anche che tutto questo sia tornato utile alla Germania e ai “Paesi della dorsale est, così da essere in qualche modo in surplus”. Dopo l’embargo al petrolio russo (solo via nave e "ritardato"), crescono le preoccupazioni: “Il tema del gas e dell'energia, soprattutto in questa fase di crisi, è un tema drammatico. Nel senso che nessuno si può permettere ad oggi di avere una riduzione del quantitativo di gas e di energia”.

Altro ospite durante la puntata è l’eurodeputata Elisabetta Gualmini del Partito Democratico, che si dice fiduciosa nell’Unione Europea, a differenza di Paragone. “A me dispiace per l'ottimismo della Gualmini, però l'Europa ancora una volta ha dato dimostrazione di non esserci – sottolinea il senatore -. Ma del resto mi sembra che sia un po’ una specialità della casa quella di non entrare nello specifico e nelle dinamiche dell'oggi e dell'adesso.” “È adesso che devi decidere perché nel frattempo Putin mette a segno i suoi colpi, quindi non è che possiamo pensare di sorteggiare all'infinito perché la democrazia è fatta così” conclude Paragone.

