Giorgia Meloni e lo schiaffo al governo dei “migliori”: non ci meritiamo gente come Roberto Speranza e Luigi Di Maio

“Il governo dei migliori... Se questi sono i migliori secondo me abbiamo un problema. Ma qualcosa mi dice che l’Italia può esprimere qualcosa di meglio”. Non usa mezzi termini la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante un’iniziativa elettorale a Palermo a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla, nel sottolineare la poca qualità dei membri che costituiscono l’esecutivo guidato da Mario Draghi. “Abbiamo affrontato - spiega Meloni - la peggiore delle pandemia e avevamo Roberto Speranza al ministero della Salute, siamo in mezzo a una guerra tra Russia ed Ucraina e abbiamo Luigi Di Maio come ministro degli Esteri, ci è crollato un ponte a Genova e avevamo Danilo Toninelli alle infrastrutture. Noi questa gente al governo non ce la mettiamo”.

Meloni cambia poi argomento: “Il Pnrr riguarda soldi che sono a debito. Sono tutti soldi dei nostri figli che stiamo spendendo. Dobbiamo spenderli per qualcosa che rimanga ai nostri figli. Abbiamo in guerra due nazioni che da sole producono il 30% del grano mondiale. Noi - avverte la leader di FdI - rischiamo una crisi alimentare perché l’Europa e l’Italia non hanno fatto una politica di protezione dei loro agricoltori, perché qui si fanno le leggi sul caporalato e poi si importa, con accordi di libera concorrenza, da nazioni che neanche lontanamente devono stare agli stessi standard dei nostri agricoltori e ovviamente i nostri agricoltori non reggono”.

