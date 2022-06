Orietti Berti racconta il suo dramma, chi è morto a 17 anni

Francesco Fredella 01 giugno 2022 a

Un dolore immenso per Orietta Berti. Che con il suo racconto lascia tutti senza fiato. Lo sfogo è affidato a Il corriere della sera, a cui racconta il dramma degli ultimi tempi. Sua nipote di 17 anni è morta per un tumore al pancreas, uno dei più violenti che molto spesso non lascia scampo. "Quando perdi i genitori o qualcuno di caro, come una nipote acquisita di 17 anni che si chiamava Orietta a causa di un tumore al pancreas, l’animo diventa grigio", dice la cantante. Ma c'è una legge nel mondo dello spettacolo che impone agli artisti di mettere da parte il dolore per andare avanti. “Se vai in scena o sei in una tournée devi mostrarti solare, purtroppo è la legge dello spettacolo, nonostante il dolore”, racconta la Berti.

Poi parla di Fedez (insieme hanno rallegrato musicalmente parlando l'estate 2021 con un vero tormentone). “Fedez mi manda sempre messaggi carini”, dice ancora Orietta. Che è una vera colonna nel mondo della musica e della tv, visto che da anni partecipa a decine e decine di programmi: dai tempi di "Buona domenica" con Maurizio Costanzo passando per "Che tempo che fa?" con Fabio Fazio. In quel programma è ospite fisso al "tavolo", l'ultima parte del format di Rai3. Domani la Berti riceverà un importante premio: la Prefettura di Reggio Emilia la premierà con Luciano Ligabue, insieme ad altri sette reggiani, dei titoli di benemerenza nel corso di una giornata molto importante e ricca di eventi.

