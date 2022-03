Che è successo tra Fedez e Achille Lauro: la voce sul litigio dopo il successo di Mille

Giada Oricchio 14 marzo 2022 a

Fedez e Achille Lauro ai ferri corti? L’indiscrezione di Dagospia sta facendo il giro del web e al momento non è stata smentita dai diretti interessati. Secondo il sito fondato da Roberto d’Agostino dietro le quinte della sfilata di Gucci, durante la Milano Fashion Week, Fedez e Lauro si sarebbero incrociati ma senza parlarsi e salutarsi. Neanche un cenno della mano da lontano. Sarà vero? E nel caso cosa è successo?

I due sembravano andare d’amore e d’accordo dopo lo strepitoso trionfo della canzone “Mille” con Orietta Berti. Il rapper imprenditore aveva postato video e foto con Lauro nell’appartamento dove vive a Milano e dove gli ha fatto conoscere la piccola Vittoria, hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme a Porto Cervo con tanto di bacio sulle labbra e avevano lasciato intendere che erano in atto nuove collaborazioni. Poi più niente.

In verità i due si seguono ancora sui rispettivi account social e potrebbe trattarsi di una “separazione” dovuta a diversi progetti artistici (Achille lauro si sta preparando all’Eurovision Song Contest in qualità di rappresentante della Repubblica di San Marino), al momento però non hanno negato le voci. L’allontanamento tra i due artisti ricorda molto due clamorosi precedenti di Fedez: le rotture con gli amici J-Ax e Fabio Rovazzi nonostante i successi discografici.

