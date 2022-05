Il principe William vola sul red carpet di Top Gun: occhi puntati sui piedi, strepitoso

21 maggio 2022 a

Il particolare “volante” del principe William d’Inghilterra fa pari con quello della consorte Kate Middleton che come ha titolato il Daily Mail “sta volando alto”. L’uscita all’anteprima mondiale del film “Top Gun: Maverick” è stata un trionfo di consensi per i duchi di Cambridge sul red carpet a Londra. Kate Middleton era elegante e favolosa nell’abito a colonna con fascia bianca sulle spalle scoperte e raggiante quando interloquiva con l’attore Tom Cruise, così cavalleresco da porgerle la mano per salire due tre scalini. La futura regina ha conquistato tutti, ma per un soffio William non l’ha oscurata. Obbligato a uno smoking nero con papillon e camicia bianca si è concesso un dettaglio “fuori protocollo”.

Giocando con la trama del film, tutto incentrato sull’aereonautica militare americana d’elite, ha infoderato i regali piedi in un paio di inedite e sorprendenti pantofole di velluto ricamate sul davanti con un grande jet da combattimento. Un look glamour, molto alla moda e soprattutto lontano dall’austerità royal. Nemmeno il fratello Harry ha mai osato tanto. Va a finire che si scopre che in realtà la persona più originale dei Windsor è William.

