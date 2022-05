Non è L'Arena, "in gran forma intellettuale". Giovanni Minoli elogia Giorgia Meloni e sorprende Giletti

Giada Oricchio 16 maggio 2022 a

"Salvini e Meloni? Meloni. In gran forma". Giovanni Minoli, giornalista e autore televisivo tra i più importanti del panorama italiano, ha rilasciato una lunga intervista a Massimo Giletti, padrone di casa a "Non è l'Arena", talk sull'attualità di LA7.

La guerra in Ucraina e le possibilità di arrivare a un negoziato sono state il filo conduttore della chiacchierata di ieri, domenica 15 maggio. Secondo Giovanni Minoli, in politica estera, Silvio Berlusconi ha fatto la differenza: "Ci ha sempre preso. È stato lui a mettere insieme Putin e Bush". E sugli attuali leader politici italiani elogia Matteo Renzi "capace di fare tre governi con il 2%", ma soprattutto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Quando Giletti gli ha chiesto un'opinione sulla politica di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, Minoli ha risposto perentorio: "Meloni è l'unica che è in forma, in forma intellettuale perché è una persona coerente. Puoi essere d'accordo o no con quello che dice, però lei sai dove la trovi. È intelligente e coerente". Un gran complimento. Minoli ha colto in pieno il messaggio che l'ex ministro sta dando al suo elettorato: Fratelli d'Italia rappresenta la destra conservatrice che sta nel suo campo, saldo e radicata. Mai cercherà alleanze di governo con il Pd o il Movimento 5 Stelle.

