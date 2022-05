Giornalista uccisa in Palestina, "scene terrificanti, in Italia..." Marco Rizzo tira in ballo Fazio e Vespa

14 maggio 2022 a

Migliaia di palestinesi hanno partecipato al funerale a Gerusalemme della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh, morta mentre seguiva un raid israeliano a Jenin, in Cisgiordania. Decine di persone, molte delle quali con bandiere palestinesi, hanno cercato di accompagnare la bara a piedi fuori da un ospedale di Gerusalemme vicino alla Città vecchia. La polizia israeliana ha colpito diversi presenti con i manganelli e la bara è brevemente caduta a terra. Il video degli scontri è diventato virale sui social suscitando un'aspra polemica.

"Due pesi e due misure" ha denunciato l'ex deputato Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista. "Scene terrificanti in Palestina ai funerali della giornalista uccisa. Fosse capitato altrove, avremmo avuto per giorni le prime pagine dei giornali e la notizia clou in tutte le trasmissioni tv. Vero Fabio Fazio e Bruno Vespa?".

Anche il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, è rimasto "profondamente scosso davanti agli scontri tra forze di sicurezza israliane e palestinesi radunati davanti all'ospedale di St. Joseph a Gerusalemme Est. A riferirlo il vice portavoce di Guterres, Farhan Haq. "Colpito dal comportamento di alcuni poliziotti presenti sul posto".

