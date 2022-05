Svezia e Finlandia nella Nato, "la ragione di invadere". Guido Crosetto umilia opinionisti e analisti: un caso politico

Giada Oricchio 14 maggio 2022 a

a

a

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e le modalità della pace hanno generato in Italia un dibattito ai limiti del surreale con vere e proprie tifoserie opposte. Secondo Guido Crosetto, uno dei padri fondatori di Fratelli d’Italia, si sta assistendo a un rovesciamento della realtà dove l’aggressore, la Russia di Putin, sembra l’aggredito o perlomeno l’autore di un’operazione speciale frutto del timore per l’espansione della Nato ai suoi confini.

Seguendo la logica usata da molti di voi in questi mesi, adesso la Russia avrebbe ragione di invadere anche Finlandia e Svezia e loro dovrebbero arrendersi perché la loro paura, spingendoli verso la NATO, ha provocato la suscettibilità di Putin e la sua comprensibile reazione. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) May 12, 2022

Insomma, azione e reazione invertiti. Alla luce della decisione di Svezia e Finlandia di dire addio alla rispettiva neutralità per entrare nell’Alleanza atlantica, molti opinionisti e analisti sono insorti sostenendo che sia “una grave provocazione” nei confronti del Cremlino (che ha già annunciato ritorsioni). Una chiave di lettura che non trova d’accordo Crosetto che in un post su Twitter ha fatto notare: “Seguendo la logica usata da molti di voi in questi mesi, adesso la Russia avrebbe ragione di invadere anche Finlandia e Svezia e loro dovrebbero arrendersi perché la loro paura, spingendoli verso la NATO, ha provocato la suscettibilità di Putin e la sua comprensibile reazione”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.