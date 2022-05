Quanto può durare la guerra Russia Ucraina, Marco Minniti gela Bianca Berlinguer: la previsione terribile

10 maggio 2022 a

Quanto può durare la guerra tra Russia e Ucraina? La previsione terribile del deputato del Pd ed ex ministro degli Interni Marco Minniti gela Bianca Berlinguer. La conduttrice di Cartabianca, martedì 10 maggio, lo ospita in studio per parlare del conflitto nel cuore dell'Europa. "Siamo di fronte al rischio di una guerra lunga nel cuore dell’Europa - ha detto Minniti - Putin non è riuscito a prendere Kiev né il Donbass. Serve una fortissima pressione diplomatica nei confronti del presidente russo, che non vuole trattare".

La fase è delicatissima ma solo arrivati a questo punto si può sperare nella svolta diplomatica e nel cessate il fuoco dopo 76 giorni di guerra. Quella che doveva essere una guerra lampo si è trasformata in una guerra lunga che rischia di durare anni. E il Donbass, che doveva essere il bottino di guerra da mostrare nel corso della parata del 9 maggio, non è stato conquistato. "L'idea - sottolinea Minniti - è che deve essere fermata e contrastata con una forte pressione diplomatica di Usa e Unione Europea". La questione per l'ex ministro degli Interni è dirimente. La guerra di fatto non conviene a nessuno, a Vladimir Putin che ha compreso che non sta vincendo, né agli Stati Uniti. E qui arriva la previsione catastrofica e il rischio gravissimo blocco economico: "Due gelate del Pil, prima con il Covid e poi con la guerra, non sono sostenibili e Biden lo sa".

