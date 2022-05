Cartabianca, Mauro Corona esagera: "Lo farei in certe pratiche". Bianca Berlinguer reagisce male

10 maggio 2022 a

Mauro Corona spiazza Bianca Berlinguer. Lo scrittore, alpinista e scultore italiano è ospite come da tradizione della conduttrice a "CartaBianca" su Rai3, martedì 10 maggio. Berlinguer apre la puntata ed esordisce ringraziandolo: "Per fortuna che c'è lei, mi mette sempre di buonumore". Lui risponde subito: "O è messa male oppure sono meglio di Charlot". "Lei è meglio di Charlot" lo rassicura la conduttrice. E l'ospite si gasa talmente tanto per i complimenti della padrona di casa che perde il controllo e parte in quarta: "La farei ridere anche in certe pratiche" esclama lasciando di sasso Berlinguer.

La conduttrice è spiazzata: "Corona - striglia - non è serata". "Lei è maliziosa" ribatte ma la giornalista lo fulmina. L'ospite si rende contro di aver esagerato e prova a cambiare discorso per farsi perdonare. Nuovo capitolo i crocifissi, annuncia di averne scolpiti e regalati parecchi: "Anche se sono un peccatore - racconta - in questi giorni ho scolpito tanti crocifissi e li ho regalati. I volti dolci delle persone che li hanno ricevuto mi rallegrano, soprattutto delle persone sole". Dal profano al sacro, stavolta.

