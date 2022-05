Letizia di Spagna, l'abito Mango è un caso: la foto fa il giro del mondo. Imbarazzo totale con la professoressa

Giada Oricchio 07 maggio 2022 a

“Ma quella sono io!”. E’ possibile che sia stata questa la reazione di Letizia di Spagna quando ha visto il suo stesso vestito indosso a Inmaculada Vivas Teson, al medesimo evento. Mercoledì 4 maggio, a Merida, si è svolto il trentesimo incontro del Consiglio reale sulla disabilità e con l’occasione c’è stata la premiazione di quanti lavorano a favore di una piena inclusione delle persone portatrici di handicap. Ebbene, quando la Regina di Spagna ha dato l’onoreficenza a Inmaculada, professoressa di diritto civile all'Università di Siviglia, è balzato agli occhi l’effetto “doppione”: entrambe indossavano uno smanicato morbido metà bianco e metà nero, dalla lunghezza midi e dalla gonna ampia. Uguale anche la cintura alta nera in vita e simili le décolleté in tinta.

La buffa coincidenza e l’imbarazzo sono stati archiviati dalle due donne con un sorriso reciproco e un abbraccio a favore di fotografi (le immagini stanno facendo il giro del mondo). E Letizia di Spagna non dovrà neppure tirare le orecchie al suo stilista semplicemente perché non ce l’ha: il dress bicolore fa parte della catena low cost Mango e costa circa 50 euro. La moglie di Re Felipe, infatti, ama molto la moda e, come Kate Middleton, le piace mixare couture e pret a porter. Diciamo che un incidente simile non potrà mai accadere a Meghan Markle, griffatissima duchessa di Sussex.

