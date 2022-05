Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, rissa sull'Ucraina al Maurizio Costanzo Show. "È caduto", panico sul palco

03 maggio 2022 a

Scoppia il parapiglia tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini tra spintoni e insulti e con il critico d'arte che sarebbe caduto a terra. Martedì 3 maggio durante la registrazione della puntata del Maurizio Costanzo Show, che andrà in onda il giorno successivo, il parlamentare e il giornalista-scrittore si sarebbero scaldati parlando della guerra in Ucraina su cui hanno ovviamente posizioni opposte. L'indiscrezione è stata anticipata da Tvblog e poco dopo Dagospia ha pubblicato alcune foto dello scontro sullo storico palco di Costanzo. Nelle immagini pubblicate dal sito di Roberto D'Agostino i due sono seduti e tra loro ci sono Iva Zanicchi e Giuseppe Cruciani. Gli scatti successivi mostra i due che, ormai in piedi, vengono a contatto e si mettono le mani addosso tra lo stupore generale, con il conduttore de La Zanzara che prova a contenere più che altro Mughini.

Il giornalista ha dato la sua versione dei fatti scrivendo a D'Agostino: "Le foto che hai pubblicato su quanto avvenuto tra me e Vittorio al Tearo Parioli non danno conto di quanto è realmente è avvenuto", dice Mughini, "Tra noi due s’è solo trattato di diverse sfumature di pensiero e di parola, e semmai di tono della voce, quanto a qualcosa che mi pare attenesse alla guerra in Ucraina e ai suoi infiniti e drammatici annessi e connessi. Nient’altro che questo".

Insomma, niente botte, solo parole, almeno a sentire Mughini. I due sono recidivi, essendo stati protagonisti di un altro scambio ad alta tensione nell’estate del 2019 negli studi di Stasera Italia, il programma di Rete4. Nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 4 maggio è probabile che si vedrà come è andata questa volta.

