Alan Friedman si ispira a Silvio Berlusconi e umilia Giuseppe Conte: il gesto eclatante con la sedia

03 maggio 2022 a

a

a

Alan Friedman sorprende tutti nella puntata del 3 maggi de L’Aria che Tira, il talk show che va in onda su La7. Myrta Merlino saluta Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, e dà il benvenuto al giornalista americano, che entra con un fazzoletto in mano e si mette a pulire la sedia dove era seduto l’ex presidente del Consiglio, la stessa che è a lui destinata nello studio televisivo. “Che fai come Berlusconi Alan? Come Berlusconi con Travaglio? No, Alan smettila! Smettila! Gesù!” interviene sbigottita la Merlino, con Friedman che se la ride: “Io sono igienico”. Il gesto ricorda tanto quello fatto da Silvio Berlusconi alla vigilia delle elezioni, quando ospite di Michele Santoro pulì la sedia su cui era seduto Marco Travaglio con alcuni fogli degli appunti e un fazzoletto. “Qua è tutto sanificato” se la ride la Merlino, che pizzica anche Daniele Piervincenzi, giornalista in collegamento dall’Ucraina, che se la ride: “Dall’Ucraina ti sbellichi!”. “Smettila, buongiorno” chiude il siparietto la Merlino, con Friedman che ha voluto mandare un importante segnale a Conte e a tutto il Movimento 5 Stelle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.