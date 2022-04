Otto e mezzo, "quanto può durare ancora la guerra". La risposta del consigliere di Zelensky Rodnyansky. L'unica soluzione

Giada Oricchio 28 aprile 2022 a

Quanto durerà la guerra in Ucraina? E’ questa la domanda che tutti si fanno e Alexander Rodnyansky, consigliere stretto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha dato una risposta: non sul quando, ma sul come. Durante la puntata di "Otto e Mezzo", il programma preserale di LA7, giovedì 28 aprile, il professore di economia ha detto: “Spero davvero che la guerra non duri anni, ma noi siamo disposti a difendere la nostra nazione come fatto fino adesso. Nessuno ha mai ricevuto l’ordine di andare a combattere, il popolo lo ha deciso spontaneamente . Ha deciso di resistere all’esercito russo anche quando non c’erano armi. Non volevano essere occupati, nemmeno nella parte est, quella russofona”.

Dunque, non è in grado di stabilire un arco temporale, lo scenario è in divenire e il piano è sempre più inclinato verso un’escalation militare con la diplomazia fuori da ogni tavolo. E così il professor Rodnyansky ripete le richieste indispensabili per far in modo che il conflitto finisca il prima possibile: “Serve più sostegno e armi all’Ucraina (l’Italia manderà altre armi pesanti, nda) e più sanzioni alla Russia, se non ha i fondi per combattere allora si fermerà e arriverà a negoziare in buona fede, cosa che finora non ha fatto per niente”.

