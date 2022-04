Assunta Almirante, i funerali a Roma. L'ultimo saluto della Destra, la folla in piazza del Popolo

28 aprile 2022 a

a

a

Folla e commozione per l'ultimo saluto a Donna Assunta Almirante vedova del fondatore e leader storico del Movimento sociale italiano. Sul sagrato della basilica di Santa Maria in Montesanto a piazza del Popolo, meglio nota come Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, c'è tutta la Destra italiana per l'addio insieme ai figli Marco, Leopoldo e Marianna de’ Medici. Manca solo Giuliana, per motivi di salute.

Dal deputato di Forza Italia, editore e imprenditore Antonio Angelucci al parlamentare della Lega Mauro Lucentini. E l'universo, di Donna Assunta, quello dell’evoluzione della destra degli ultimi 20 anni. Da Gianni Alemanno a Domenico Gramazio che porta un tricolore da poggiare sulla bara, da Maurizio Gasparri, oggi senatore azzurro, a Giuseppe Valentino.

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, attesissima, arriva entrando di lato. Poi c’è il capogruppo a Montecitorio Francesco Lollobrigida, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. E lo storico portavoce di Almirante, Massimo Magliaro, giornalista prolifico di pubblicazioni. Poi Isabella Rauti e il Presidente della Sicilia Nello Musumeci, proprio nelle ore più difficili della trattativa per la sua riconferma come candidato alla guida dell’isola. Un’altra attesa della vigilia era per Gianfranco Fini, che però alla fine non si è materializzato. Nel momento in cui la bara viene caricata sul carro funebre, c’è chi accenna al rito del “presente”.

di Pietro De Leo

(foto Sciancalepore-Carbone / Conterbo Press)