Cartabianca, "chi arma l'Ucraina non è l'Occidente ma...". Crosetto e la verità su Zelensky: come stanno le cose

20 aprile 2022 a

“È Zelensky a chiedere di essere armato, non l’Occidente che lo arma”. Guido Crosetto, ospite di #Cartabianca, martedì 19 aprile, su Rai 3, analizza l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. I negoziati sono spariti dall’ordine del giorno, gli Usa hanno annunciato l’invio di ulteriori armamenti e la Russia sta radendo al suolo Mariupol. Proprio l’aggressività dell’Orso preoccupa Svezia, Finlandia e perfino la Svizzera che neutrale per antonomasia starebbe pensando di avviare il percorso per entrare nella Nato.

#Crosetto: "Non è l’Occidente che arma l’Ucraina, è Zelensky che chiede aiuto all’Occidente. Gli ucraini sono i primi che vorrebbero la pace, ma bisogna capire come arrivare alla pace". #cartabianca pic.twitter.com/z42c0XNI9G — #cartabianca (@Cartabiancarai3) April 19, 2022

Intanto Svezia e Finlandia hanno ricevuto dal Cremlino un warning “conseguenze se ci sarà ingresso nell’Alleanza atlantica” e Crosetto ha osservato: “La Finlandia è neutrale dal 1947 e avrebbe continuato a esserlo, ma il fatto che improvvisamente decida di voler entrare nella NATO ci fa capire che la situazione è seria. Non confondiamo però: è l’atteggiamento di Putin a portare la Finlandia verso l’Alleanza Atlantica”.

Sul presidente ucraino Zelensky ha sottolineato: “Non è l’Occidente che arma l’Ucraina, è Zelensky che chiede aiuto all’Occidente. Gli ucraini sono i primi che vogliono la pace, bisogna capire però come si può arrivare alla pace”.

